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فن

محمد محمود عبد العزيز: الزعيم أهم نجوم الوطن العربي

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
شيري نبيل
حرص المنتج محمد محمود عبدالعزيز علي تهئنة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وكتب محمد محمود عبدالعزيز: "رسالة إلى صاحب السعادة عادل إمام تاريخ طويل وأحد أهم رموز الفن في الوطن العربي، لم يحالفني الحظ أن أجتمع مع حضرتك في عمل واحد لكنني سعيد كوني من المعاصرين لفنكم و حاضرًا لجزء من تاريخكم الطويل المشرف، كل سنة وحضرتك طيب وبخير".

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، التاسع والسبعين.
محمد محمود عبد العزيز: الزعيم أهم نجوم الوطن العربي

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