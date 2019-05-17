ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هدية كبرى من الوليد بن طلال لنادي النصر بعد فوزهم بالكأس .. تعرف عليها

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:20 ص
الوليد بن طلال
الوليد بن طلال
القسم الرياضي
هنأ الأمير وليد بن طلال نادي النصر الرياضي بعد فوزه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث قال: "أهنئ نادي النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي، وأنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم".

توج فريق النصر بلقب الدوري السعودي للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد الفوز الصعب الذى حققه على ضيفه فريق الباطن بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك فهد الدولى"، فى الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

أنهى النصر الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف نظيف سجله المهاجم المغربى المتألق عبد الرزاق حمد الله فى الدقيقة 26، عبر ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى نجح زياد العونلي فى تسجيل هدف التعادل لفريق الباطن بالدقيقة 53 من عمر المباراة.

ولكن عاد حمد الله من جديد ليمنح التقدم للنصر بالهدف الثانى فى الدقيقة 57 زمن زمن المباراة، ليحقق رقما قياسيا ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا فى موسم واحد بالدوري السعودي برصيد 34 هدفا، متخطيا نجم الاتحاد السابق حمزة إدريس الذى سجل 33 هدفا.

ورفع النصر رصيده إلى 70 نقطة فى الصدارة، متفوقا على الهلال منافسه المباشر الذى أنهى الموسم فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، بعد تغلبه على الشباب بنتيجة 3 – 2.
هدية كبرى من الوليد بن طلال لنادي النصر بعد فوزهم بالكأس .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

محمد رمضان: نجاح زلزال لسه ما بدأش .. ثقة فى الله نجاح

سمية الخشاب لـ أحمد سعد: ماما مش مسمحاك على فكرة

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

رئيس لجنة السلامة: زبادي الفراولة مُصنع بلون مستخرج من الحشرات

المباريات المتبقية لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

البرلمان يزف بشرى سارة لـ خريجي كليات الطب البيطري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب