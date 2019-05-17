إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بكارو بأسوان

تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم توك توك بعربة كارو على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة بنطاق مدينة كوم أمبو .



وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من "بكرى . إ .ص" 24 سنة، بسحجات ، وأبنه صالح طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بسحجات، بجانب "على . إ" 35 سنة مصاب بكدمات بالظهر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الإسعافات الأولية و العلاج اللازم .



تم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.