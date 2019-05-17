محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

أحيا الميجا ستار محمد فؤاد حفله الرمضاني الثاني له داخل خيمة "ليالي الميرلاند" بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من الجنسين.



حضر "فؤش" بصحبة مدير أعماله مصطفى بدوى وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا لأغنية "فينك يا حبيبي" تعالت صيحات وهتافات الإعجاب بعدها وجه تحية للحضور وطالبهم بترك هواتفهم المحمولة والاستمتاع بالحفل وتأجيل التصوير معه بعد انتهاء الحفل.



وقدم "فؤش" خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "كمننا"، "ابن بلد" و "يا أصيل يا اصلي" و"ساعات بشتاق" و"بين إيديك" و"طمني عليك" و"خدنى الحنين" و"يا ناسي روحى" وقلبي اللي حبك" و"الحب الحقيقي" و"القلب الطيب" و "حيران"، بالإضافة إلي أغنيته الجديدة "سلام" وغيرها ممن تبادل غنائها مع الجمهور حتي قرب مدفع الإمساك.



كان ضمن الحضور نرمين ماهر وايساف وميمي الشناوي، بالإضافة إلى شركاء "ليالي الميرلاند" ناصر سالم وابو بكر الكفافي ومحمد عبد المقصود وغيرهم ممن استمتعوا بأجواء "ليالي الميرلاند".





شاركت في إحياء أولى فقرات الحفل أغنية أحمد رمضان ويقوم بتنظيم سهرات "ليالي الميرلاند" الرمضانية بمواصفات لايف عالمية الـ dj ياسر الحريري من إضاءة وليد الحريري واجهزة صوت أشرف جاكسون.