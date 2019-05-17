طلقة حظ الحلقة 11 .. خطأ فادح بسبب مصطفى خاطر

شهد مسلسل طلقة حظ الحلقة 11 تطورا جديدا في الأحداث حيث تواجد عبد الصبور "مصطفى خاطر" وصديقه عباس "محمد أنور" مع المسلحين بعد الهجوم على سيارة الترحيلات التى كانوا بداخلها بعد الحكم عليهما بالحبس مع إيقاف التنفيذ في الحلقة الماضية.



وقد رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفة وحيدة، بالحلقة تتعلق بالألفاظ السوقية غير اللائقة وردت في مشهد والدة حسن التي سبته وقالت: "أنت زفت.. زفت.. زفت".



مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.