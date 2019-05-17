ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طلقة حظ الحلقة 11 .. خطأ فادح بسبب مصطفى خاطر

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل طلقة حظ الحلقة 11 تطورا جديدا في الأحداث حيث تواجد عبد الصبور "مصطفى خاطر" وصديقه عباس "محمد أنور" مع المسلحين بعد الهجوم على سيارة الترحيلات التى كانوا بداخلها بعد الحكم عليهما بالحبس مع إيقاف التنفيذ في الحلقة الماضية.

وقد رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفة وحيدة، بالحلقة تتعلق بالألفاظ السوقية غير اللائقة وردت في مشهد والدة حسن التي سبته وقالت: "أنت زفت.. زفت.. زفت".

مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.

ترشيحاتنا

مقتل 3 بريطانيين وجنوب أفريقي .. سقوط طائرة قرب مطار دبي

علاء عبد العال يكشف السبب الأول في هبوط الداخلية .. فيديو

وصول بعثة الزمالك إلى المغرب

تعرف على صفات تؤكد الإصابة بالنرجسية

شاهد .. الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة

المباريات المتبقية لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب