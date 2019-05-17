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أخبار البلد

أحمد الغندور: هاشتاج تعيين أو تكليف البيطريين يهدف لخدمة المجتمع

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور أحمد الغندور، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن عددا كبيرا من الطلاب والمخريجين، دشنوا هاشتاج رجعوا تكليف الطب البيطري، لما حسوة من قيمة للمقررات العلمية التي درسوها.

وأكد الغندور، في تصريحات لصدى البلد، أنه بغض النظر عن كلمة التعيين أو التكليف للأطباء البيطريين فإنهم يهدفون إلى خدمة المجتمع من خلال ما درسوه، بكلياتهم والذي يتحقق من خلال التعيين أو التكليف.

وأوضح عضو مجلس، إنه يوجد جروب علي مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع الأطباء البيطريين، وصل 10 آلاف متابع خلال 48 ساعه إيماننا منهم بأهميتهم في تقديم دور كبير البيطريين في جميع المجالات.

وأشار الغندور، إلى أن الأطباء البيطريين ليس لهم تكليف كباقي كليات الطب.

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