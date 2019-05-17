ثقافة أسوان تحيى الليالى الرمضانية بأنشطة وفعاليات ثقافية متنوعة .. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الإحتفال بالليالى الرمضانية خلال الشهر المعظم بفرع ثقافة أسوان.



فقد عقد بقصر ثقافة محاضرة "العاشر من رمضان لحظة فارقة فى تاريخ مصر" ألقاها خالد حسن حيث تحدث عن العاشر من رمضان وأنه لحظة فارقة فى تاريخ مصر ، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس أكبر مانع مائى فى العالم ، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة وإنتصار الجيش المصرى على الجيش الإسرائيلي والقضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر ، بجانب عقد اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب وإقامة أمسية شعرية أدارها عباس حمزة .



فيما عقد بقصر ثقافة العقاد محاضرة "ترشيد إستهلاك المياه" ألقاها مصطفى ضوى والذى أشار إلى أن ترشيد إستهلاك الماء على الحفاظ على البيئة من خلال منع إهدار الماء ، بجانب الحفاظ على الكائنات الأخرى التى تعيش فى هذه الموارد المائية أو تستخدمها ، وبمكتبة نجع الفرس بغرب أسوان عرض فيلم كارتون لقصص الأنبياء "أدم و نوح و هود و صالح وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف" عليهم السلام.



وفى السياق أقيم بقصر ثقافة كوم أمبو عرض لفرقة كورال أطفال القصر بقيادة أحمد عبد الحميد ، تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى منها "هلت ليالى و آهو جه ياولاد و وحوى ياوحى ويا بركة رمضان" وأقيمت أمسية شعرية بمكتبة ادندان أدارها محمد صالح وبمكتبة السلام عقدت محاضرة "عظماء من بلدنا "عبد الوهاب الأسوانى" ألقاها عبد الخالق أحمد والذى تحدث عن نشأة عبد الوهاب.



وأضاف حظيت بجل إهتمامه وأخلص لها إلى جانب القصة وصدرت له العديد من الأعمال منها "للقمر وجهان ، سلمى الأسوانية ، اللسان المر" ، وحصل عبد الوهاب على 11 جائزة مصرية وعربية من بينها المركز الأول فى خمس مسابقات للقصة وحصل فى عام 2011 على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب.