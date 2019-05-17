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منوعات

في ذكرى رحيلها.. أسرار في حياة وردة الغناء العربي

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:33 ص
وردة الجزائرية
وردة الجزائرية
مريم صليب
7 سنوات على رحيل مطربة من العيار الثقيل أثبتت وجودها في الساحة الفنية على مدى بعيد وصل إلى خمسين عاما من المسيرة الفنية الحافلة بالنجاحات و الإنجازات.

إنها وردة الجزائرية تلك التي أرغمت الكل على حبها والاستماع إليها وهي تشدو بكلمات تلمس إحساسك، حضرت إلى مصر من الجزائر فى أوائل الستينيات، وأثبتت وجودها سريعا بعد أن قامت ببطولة فيلمى «ألمظ وعبده الحامولى» و«أميرة العرب» وقدمت فى تلك الفترة مجموعة من الأغنيات الناجحة لعل من أبرزها: لعبة الأيام، كل أطبا القلب.. بحبك فوق ما تتصور، وشاركت فى أوبريت الوطن الأكبر مع مجموعة الفنانين .

غادرت "وردة الغناء " مصر لأسباب غامضة لم يعلمها أحد لفترة من الزمن و لكنها عادت فى عام 1971 لأرض مصر أكثر إشراقا و بريقا و جمالا.

فى حقبة السبعينيات قدمت وردة أروع أغانيها نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: وحشتونى، لولا الملامة، لو سألوك ولاد الحلال، معجزة.. ومالوا، اسمعونى، ورائعة محمد عبدالوهاب وحسين السيد فى يوم وليلة.

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