شاهد.. رد فعل خالد مرتجي عقب الهدف الثاني لـ الأهلي أمام إنبي

سيطرت فرحة عارمة على مجلس إدارة النادى الأهلى بعد الهدف الثانى الذى أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق فى مرمى أنبى خلال المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



وأظهرت كاميرات التليفزيون فرحة عارمة خاصة خالد مرتجى الذى وقف موجها حديثه إلى أحد المجاورين له وسط فرحة عارمة لأعضاء مجلس الأهلى.



وكان الأهلى قد فاز على إنبى بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة مواصلا تربعه على قمة بطولة الدورى.