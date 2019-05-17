عزومات رمضان بطريقة كل برج.. القوس والدلو أفشلهم

تكثر العزومات في رمضان وتعتبر هذه العزومات انعكاس لشخصية المضيفة وطريقة تفكيرها، ويمكنك التعرف على ذلك من خلال المعلومات التي تقدمها الأبراج.



برج الحمل : بالرغم من اهتمام صاحبة برج الحمل بالمظاهر إلا أنها لا تقدم الكثير من المأكولات عند استضافة الآخرين، وغالبا ما يرجع هذا إلى كرهها لطهي الطعام، ولكنها تهتم بتقديم أنواع متعددة من الحلويات التي تعشق تحضيرها والتي تعجب ضيوفها كثيرا.



برج الثور: تعتبر صاحبة برج الثور من أكثر الشخصيات المحبة للطعام، لذلك تجدها تهتم بتقديم الأكلات الشهية الدسمة مع أنواع عصائر متعددة، بالإضافة إلى تقديم أنواع متعددة من الحلويات التي غالبا ما تشتريها لأنها تكون قد استنفدت كل الوقت في تحضير المائدة الرئيسية.



برج الجوزاء : تهتم صاحبة برج الجوزاء بتقديم الطواجن الدسمة وأنواع متعددة من اللحوم والطيور بكميات كبيرة، ولكنها لا تهتم كثيرا بتقديم الحلويات لأنها تعلم أن جودة أطباقها ستشبع ضيوفها لدرجة تجعلهم غير قادرين على تناول الحلوى.



برج السرطان : تهتم صاحبة برج السرطان بانطباع الآخرين عنها، لذلك فهي تحرص على إقامة عزومة مميزة من حيث أنواع الطعام والعصائر والمشروبات والحلويات، بالإضافة إلى حرصها على عمل بعض التجديدات البسيطة بمنزلها قبل العزومة.



برج الأسد : تعتبر صاحبة برج الأسد من أكثر الشخصيات التي تملك حسن الضيافة، فهي تحرص على تقديم مائدة أنيقة مليئة بالأطعمة الشهية والمقبلات المميزة، مع إضافة بعض اللمسات غير التقليدية فيما يتعلق بطريقة التقديم.



برج العذراء : تتميز صاحبة برج العذراء بالعملية الشديدة، الأمر الذي يجعلها تحرص على عدم المبالغة في كمية الطعام والحلويات، وبالرغم من ذلك فإنها تقيم عزومة رائعة بسبب طعامها الشهي وأطباق الحلويات المميزة التي تحرص على تقديمها بطرق غير تقليدية.



برج الميزان : تحرص صاحبة برج الميزان على إقامة عزومة مميزة راقية من حيث نوع الطعام وطريقة تقديمه، بالإضافة إلى حرصها على تقديم أنواع متعددة من العصائر والحلويات على خلفية موسيقية هادئة، ولا بأس من عمل بعض التجديدات البسيطة بالمنزل قبل العزومة.



برج العقرب : تعتبر صاحبة برج العقرب من الشخصيات العملية التي تحرص على إقامة عزومة غير مبالغ بها، ولكنها تهتم بالتنويع فيما يتعلق بالمقبلات لأنها تعلم أنها سهلة الأكل وتجذب الضيوف بدرجة كبيرة.



برج القوس : يعتبر المطبخ من أكثر الأشياء التي تكرهها صاحبة برج القوس، لذلك فهي نادرا ما تقيم عزومة، وإذا اضطررت إلى ذلك فإنها غالبا ما تلجأ إلى شراء الأطباق الرئيسية والحلويات من أحد المطاعم الكبيرة، مع الاكتفاء بتحضير الأطباق الجانبية والمقبلات.



برج الجدي : تمثل العزومة بالنسبة لصاحبة برج الجدي وسيلة لإسعاد الضيوف، لذلك فهي تحرص على تقديم كميات متنوعة من الأطباق الرئيسية والمقبلات، إلى جانب أطباق الحلوى الشهية والعصائر المتنوعة.



برج الدلو : تمثل العزومات كابوسا بالنسبة لصاحبة برج الدلو لأنها تكره عملية غسيل الأطباق إلى أقصى حد، لذلك فهي تحرص على عمل أكلات سهلة التحضير ولذيذة في نفس الوقت، كما أنها تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الرئيسية والجانبية والمقبلات بحيث تحمل سفرتها كل ما يشتهيه الضيوف، ولكنها غالبا ما تشتري الحلويات والعصائر التي لا تجد الوقت الكافي لتجهيزها.



برج الحوت : تتميز صاحبة برج الحوت بتعلقها الشديد بالأقارب والأصدقاء، لذلك فهي تحرص على إقامة العزومات كوسيلة للتجمع مع من تحب، وغالبا ما تهتم بتقديم أطباق رئيسية متنوعة وحلويات غير تقليدية، كما تهتم بتحضير بعض المقرمشات التي قد تقدمها إذا لم يغادر الضيوف حتى المساء.