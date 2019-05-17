بومبيو: مباحثاتنا مع بوتين كانت جوهرية وناجحة

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي بأنها كانت جوهرية وناجحة.



وبين بومبيو: "لقد ذهبنا إلى هناك من أجل أجندة تفاوض جوهرية للغاية وتبين أنها ناجحة"، موضحا أن كوريا الشمالية مثال آخر على التعاون بين البلدين، بحسب ما نقلت صباح اليوم، وكالة "سبوتنيك" الروسية.



واستطرد: "لدى روسيا اهتمام أيضا بتأمين عدم انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء المنطقة، ولديها حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، ولديها مصلحة في مساعدة الاقتصاد الكوري الشمالي على النجاح عندما يتم نزع السلاح النووي".

