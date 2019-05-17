ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

دينا الشربيني تتبع خيوط قاتل شقيقتها في زي الشمس

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:01 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
محمد نبيل
تتبعت نور "دينا الشربيني" في مسلسل زي الشمس خيوط قاتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، لتخبر الشرطة بمحل سكنه وتباغته ولكنه يهرب في اللحظات الأخيرة، لترى نور صورًا لشقيقتها معلقة على حوائط، ونعرف أن سيف "أحمد مالك" كان مهووس عشقًا بـفريدة، وتزيد الشكوك حوله في مقتلها، وانتهت الحلقة على انطلاق نور للبحث عن والدتها بعد غيابها غير المعتاد عن المنزل.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي: هدف الأهلي الأول صحيح.. والأحمر لا يستحق ركلة جزاء

5 طرق لتعطير جسمك في رمضان دون استخدام العطور

المغربي عبد الرزاق حمد الله يواصل تحطيم الأرقام القياسية في السعودية برقم تاريخي

ابعت صورتك وأنت على ممشى روض الفرج.. هاشتاج على مواقع التواصل.. صور

رئيس لجنة السلامة: زبادي الفراولة مُصنع بلون مستخرج من الحشرات

مباشر.. الاهلى ١_ ٠ انبى .. الاحمر يحافظ على تقدمه بعد ٧٥ دقيقة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب