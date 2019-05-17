دينا الشربيني تتبع خيوط قاتل شقيقتها في زي الشمس

تتبعت نور "دينا الشربيني" في مسلسل زي الشمس خيوط قاتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، لتخبر الشرطة بمحل سكنه وتباغته ولكنه يهرب في اللحظات الأخيرة، لترى نور صورًا لشقيقتها معلقة على حوائط، ونعرف أن سيف "أحمد مالك" كان مهووس عشقًا بـفريدة، وتزيد الشكوك حوله في مقتلها، وانتهت الحلقة على انطلاق نور للبحث عن والدتها بعد غيابها غير المعتاد عن المنزل.



ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.