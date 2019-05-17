وفاة المعماري أيوه ميونج بي مصمم الهرم الزجاجي لمتحف اللوفر

توفى المعماري أيوه ميونج بي الشهير بتصميمه للهرم الزجاجي بمتحف اللوفر عن 102 عام.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المعماري الأمريكي، أيوه ميونج بي، المولود في الصين قبل انتقاله للولايات المتحدة، كان شهيرا بتصميماته الحديثة ومشروعاته البارزة جعلته يتربع على قمة المصممين المعماريين في العالم.



وأوضح ابن المعماري، تشين تشونج بي أن والده توفى ليلة الخميس.



ويشتهر أيوه مينج بي بترميمه وتجديد متحف اللوفر في باريس وكذلك الصالة الفخرية لمشاهير موسيقى الروك أند رول في كليفلاند.



وولد أيوه مينج بي لأب مصرفي بارز في الصين، قبل أن يغادر وطنه عام 1935 وانتقل إلى الولايات المتحدة، حيث درس الهندسة المعمارية في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا وجامعة هارفارد.



وبعد أن عمل في التدريس وفي الحكومة الأمريكية انتقل للعمل لصالح أحد المطورين العقاريين في نيويورك عام 1948 قبل أن يؤسس شركته الخاصة عام 1955.



وتظهر المتاحف والمباني البلدية والفنادق والمدارس والبنايات الأخرى التي قام المعماري الشهير ببنائها الهندسة الدقيقة وفنانا تجريديا يراعي الضوء في كل التفاصيل. وجمع في أعماله بين الحجارة والصلب والزجاج كما هو الحال في مشروع اللوفر. وكان يميل كذلك إلى دمج الأهرامات الزجاجية في مشاريعه.





