أهم ما جاء فى الحلقة 11 بدراما رمضان.. تعرف على تفاصيل مسلسلات هوجان و زلزال وأبو جبل وزى الشمس

شهدت أحداث مسلسلات دراما رمضان تطورات كبيرة على مستوى الحلقة الحادية عشر، والبكم موجز بأبرز ما جاء فيها.



بدل الحدوته 3

درات أحداث الحلقة 11 من مسلسل " بدل الحدوتة 3 " ، والذى تقوم ببطولته الفنان دنيا سمير غانم فى إطار من الكوميديا، حيث تعد تلك الحلقة الأولى من الحكاية الثانية من العمل، الذى يضم 3 قصص تعرض كل منهما فى إطار 10 حلقات فقط.



حيث بدأت أحداث القصة الثانية والتي تحمل اسم " عودة لهفة " ، من شخصية لهفة - دنيا سمير غانم - التى يتم طردها من عملها فى مصنع للملابس الجاهزة.



كما كشفت الحلقات عن ظهور شخصية مدير منزل الست أصيلة - أحمد رزق - ، والذى تقوم حفيدتها - سارة عبد الرحمن - بطرده من المنزل بعد وفاه الجدة، ليبدأ رحلة البحث عن فرصة عمل جديدة .



طلقة حظ

شهد مسلسل طلقة حظ الحلقة 11 تطورا جديدا في الأحداث حيث تواجد عبد الصبور "مصطفى خاطر" وصديقه عباس "محمد أنور" مع المسلحين بعد الهجوم على سيارة الترحيلات التى كانوا بداخلها بعد الحكم عليهما بالحبس مع إيقاف التنفيذ في الحلقة الماضية.



وقد رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفة وحيدة، بالحلقة تتعلق بالألفاظ السوقية غير اللائقة وردت في مشهد والدة حسن التي سبته وقالت: "أنت زفت.. زفت.. زفت".



مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.



زلزال

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل " زلزال " تطورات أبرزها أبلغت أمل والتي تجسدها هنادي مهنا "زلزال" والذي يجسده الفنان محمد رمضان أن الدكتور عبد الرحيم يطلبها للزواج.



أيضا طلبت أمل من زلزال أن يطلبها للزواج من خليل بيه والذي يجسد دوره ماجد المصري.



طلب حسام وردة، بلطجى الموقف، من صافي والتي تجسد الدور هلا شيحة أن تتزوج منه فهو الوحيد القادر على حمايتها وجعلها سيدة الموقف كله.



مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.



هوجان

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل " هوجان " تطورات أبرزها تعيين "هوجان " الحارس الشخصي ل كمال بيه " .



وطلبت إحسان من خطيبها "حورس" أن يقطع صداقته بـ "لطفى الحراق" بعد زواجه بسبب سمعته السيئة فى الحارة.



فوجئ هوجان أثناء عودته للحارة بزواج لطفى الحراق من طليقته "نوجة"، وبعد مواجهتهما قرر قطع علاقته بالحراق.



ويجسد محمد إمام خلال المسلسل شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.



أبو جبل

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «أبو جبل» تطورا جديدا في الأحداث، حيث تعرض عزت الذي يجسده الفنان محمد على رزق إلى الضرب، من والد الفتاة التى يحبها، ويجسده الفنان أيمن عزب، وذهب له شقيقه حسن الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان ليطمئن عليه وأذاب الخلافات التى كانت بينهما بعدما اعتدى عزت عليه لمطالبته بالورث، الأمر الذي لم يكن يتوقعه عزت، وطلب حسن منه أن يخبره مَن فعل معه هذا لينتقم له، ولكن الأول رفض وقال إن الأمر لا يستدعي، وبعد إصرار حسن حكى له ما حدث.



تواصلت مها الفتاة التى تحب عزت معه، ولكنه أخبرها أنه لا يريد أن يتواصل معها مرة أخرى وأخبرها بما فعله والدها، وحينما ذهبت الفتاة لتعاتب أباها على ما حدث، ضربها، وهددها بقتل عزت إذا تواصلت معه مرة أخرى، وانتهت الحلقة بملاحقة حسن لوالد مها لينتقم لأخيه وأوقف سيارة الفنان أيمن عزب ليعتدي عليه بالضرب وينتقم لأخيه.



البرنسيسة بيسة

بدأت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين الذى يتم عرضه على قناة الحياة، بمعرفة الجدة سكسكة بإدارة بيسة للمدرسة التى ورثت أرضها من عمها، وتطلب مشاركتهم فى هذا الورث، كما ترسل أهالي الحارة من أجل التقديم لأبنائهم فى المدرسة، لتكون بيسة مضطرة على الموافقة وتجبر "كاظم" - أمير المصرى- على دخول 20 تلميذا جديدا من الحارة والتوقيع على أوراقهم.



يقرر "كاظم" – تعيين خطيبته فى منصب مدير الحسابات وتعترض بييسة على ذلك وتدخل فى مشادة معها وتضربها، فيما يتسلل مرعى لغرفة سكسكة لمحاولة سرقتها ولكنها تستيقظ من النوم وتمسكه إلا أنه يستطيع الهرب والذهاب إلى منزل "مأمون" – محمد أنور للاختباء عنه، لتقوم سكسكة بإحضار سيارة وميكروفون وتزفه فى الحارة بأنه حرامى.



تحضر "شويكار"- بوسى – إلى المدرسة بعد غياب وتجدها همجية وأصبحت كالسوق وتعنف ابنها كاظم على الحال الذى وصلت اليه المدرسة وأنه تآمر مع بيسة على تدميرها، ووجدت الطابور همجى كما دخلت أحد الفصول لتجسد التلاميذ يرقصون على الطلبة لتقوم بطرد ابنها كاظم من المدرسة، ثم تقابل بيسة وتعرض عليها الحصول على مبلغ من المال ثمن الأرض التى ورثتها من أجل ترك المدرسة.



زى الشمس

تتبعت نور "دينا الشربيني" في مسلسل زي الشمس خيوط قاتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، لتخبر الشرطة بمحل سكنه وتباغته ولكنه يهرب في اللحظات الأخيرة، لترى نور صورًا لشقيقتها معلقة على حوائط، ونعرف أن سيف "أحمد مالك" كان مهووس عشقًا بـفريدة، وتزيد الشكوك حوله في مقتلها، وانتهت الحلقة على انطلاق نور للبحث عن والدتها بعد غيابها غير المعتاد عن المنزل.



ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.