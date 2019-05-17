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أخبار العالم

إعدام شخصين في حادثين منفصلين بالحقنة القاتلة في ولايتين أمريكيتين

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت ولايتين أمريكيتين إعدام شخصين في حادثين منفصلين، أحدهما قام بقتل زوجته، بينما الآخر قتل 4 من أقربائه.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن ولاية تينيسي أعدمت رجل يبلغ من العمر 68 عاما قتل زوجته خنقا بكيس قمامة منذ 3 عقود.

ولفتت الوكالة إلى أن الرجل يدعى دوني جوهنسون أعدم بالحقنة القاتلة في سجن ناشفيل.

أما ولاية آلاباما، فقد نفذت حكم الإعدام ضد شخص قتل 4 أشخاص من المقربين له، في حادث يعود إلى عام 1997.

وبينت الوكالة أن مايكل سامرا قتل مع صديقه، والد صديقه وخطيبته وطفليها الأثنين، في نزاع حول استخدام سيارة.

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