إعدام شخصين في حادثين منفصلين بالحقنة القاتلة في ولايتين أمريكيتين

أعلنت ولايتين أمريكيتين إعدام شخصين في حادثين منفصلين، أحدهما قام بقتل زوجته، بينما الآخر قتل 4 من أقربائه.



وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن ولاية تينيسي أعدمت رجل يبلغ من العمر 68 عاما قتل زوجته خنقا بكيس قمامة منذ 3 عقود.



ولفتت الوكالة إلى أن الرجل يدعى دوني جوهنسون أعدم بالحقنة القاتلة في سجن ناشفيل.



أما ولاية آلاباما، فقد نفذت حكم الإعدام ضد شخص قتل 4 أشخاص من المقربين له، في حادث يعود إلى عام 1997.



وبينت الوكالة أن مايكل سامرا قتل مع صديقه، والد صديقه وخطيبته وطفليها الأثنين، في نزاع حول استخدام سيارة.

