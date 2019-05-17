إعدام شخصين في حادثين منفصلين بالحقنة القاتلة في ولايتين أمريكيتين

أعلنت ولايتين أمريكيتين إعدام شخصين في حادثين منفصلين، أحدهما قام بقتل زوجته، بينما الآخر قتل 4 من أقربائه.
وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن ولاية تينيسي أعدمت رجل يبلغ من العمر 68 عاما قتل زوجته خنقا بكيس قمامة منذ 3 عقود.
ولفتت الوكالة إلى أن الرجل يدعى دوني جوهنسون أعدم بالحقنة القاتلة في سجن ناشفيل.
أما ولاية آلاباما، فقد نفذت حكم الإعدام ضد شخص قتل 4 أشخاص من المقربين له، في حادث يعود إلى عام 1997.
وبينت الوكالة أن مايكل سامرا قتل مع صديقه، والد صديقه وخطيبته وطفليها الأثنين، في نزاع حول استخدام سيارة.
وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن ولاية تينيسي أعدمت رجل يبلغ من العمر 68 عاما قتل زوجته خنقا بكيس قمامة منذ 3 عقود.
ولفتت الوكالة إلى أن الرجل يدعى دوني جوهنسون أعدم بالحقنة القاتلة في سجن ناشفيل.
أما ولاية آلاباما، فقد نفذت حكم الإعدام ضد شخص قتل 4 أشخاص من المقربين له، في حادث يعود إلى عام 1997.
وبينت الوكالة أن مايكل سامرا قتل مع صديقه، والد صديقه وخطيبته وطفليها الأثنين، في نزاع حول استخدام سيارة.