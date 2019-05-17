8 عادات خاطئة تربينا عليها.. أهمها الشاي بعد تناول الطعام

تربينا منذ طفولتنا على بعض العادات السيئة و التي أصبحت مصاحبة وملازمة لنا في حياتنا اليومية، وباتت جزءًا لا يتجزّأ من شخصيتنا، منها غذائية وصحّية ونمطية، قد تكون مفيدة نستفيد منها وتنعكس إيجابًا علينا، أو ضارة، تشكّل خطرا على صحّتنا وسلوكيّاتنا.



ذكر موقع "LIST 25 " عادة خاطئة نمارسها في حياتنا اليومية، بقصد أو بغير قصد، وهي غير صحية وأحيانا تضرنا ولا نشعر بخطرها .



1-شرب الشاي بعد الغداء



2-المبالغة في أكل الفلفل والبهارات والمخلّلات



3-عادة شرب مشروبات الطاقة في الصباح



4-تكرار استخدام الزيت المقلي



5-استخدام الكومبيوتر لفترات طويلة



6-قضم الأظافر



7- استعارة أدوات الزينة



8-جرح أو عصر حبّ الشباب