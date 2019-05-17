الكويت تعلن استعدادها لحالة حرب وشيكة في المنطقة.. مرزوق الغانم: الأوضاع في المنطقة خطيرة وحساسة.. البرلمان الكويتي يعقد جلسة سرية لمناقشة الاستعدادات للحرب.. والتوتر الإيراني الأمريكي يشعل المخاوف

- رئيس مجلس الأمة الكويتي: الأوضاع في المنطقة خطيرة

- الحكومة تقدم شرحا مفصلا عن إمكانيات الكويت ورؤيتها للوضع في المنطقة

- التوتر بين إيران وواشنطن وتخريب منشآت نفطية سعودية يعجل من اشتعال النار



أعلنت الكويت استعدادها لحرب وشيكة في المنطقة في ظل تزايد التوتر واحتمال نشوب نزاع عسكري واسع، في الوقت الذي حركت واشنطن جزء هام من بحريتها إلى الشرق الأوسط، مع تزايد وتيرة الحرب في اليمن واستهداف ناقلات نفط ومنشئات سعودية.



وعقب جلسة برلمانية سرية بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت، أوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزو الغانم أن الأوضاع في المنطقة خطيرة وليست مطمئنة، مبينا أن وزراء الحكومة شرحوا للنواب خلال جلسة سرية استعدادهم لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة.



وبين الغانم أن نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، صباح خالد الحمد الصباح قدم شرحا مفصلا للمشهد السياسي وآخر التطورات والأحداث، تبين منه مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة المقبلة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات لكل الاحتمالات الواردة، بحسب ما نقلت وكالة "كونا" الكويتية.



وتابع الغانم بالقول إن الوزراء قاموا بشرح استعدادات الدولة لمواجهة، لا سمح الله أي حالة حرب في المنطقة.



وبين أن توجيهات أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تستدعي من جميع المسؤولين وأبناء الشعب اتخاذ كل أشكال الحيطة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات المقبلة.



- احتمال نشوب حرب في المنطقة



"خارجيا، للأسف، الأوضاع غير مطمئنة، أما داخليا بالتأكيد ما استمعنا إليه من استعدادات حكومية وفق ما عرض علينا يشير إلى أن استعدادات الدولة أفضل بكثير من المرات الماضية"، يوضح الغانم، قبل أن يضيف أن مجموعة من الوزراء قدموا شرحا عن استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب في المنطقة، كل فيما يعنيه.



وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه وفقا للبيانات والأرقام التي ذكرت من الأجهزة الفنية، فهناك رضا نسبي من النواب عن استعدادات الحكومة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز عن المسؤول الكويتي هذه المرة.



وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان هناك احتمال لنشوب حرب في المنطقة، أوضح الغانم أنه بناءا على المعلومات الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة، نعم هناك فرص للأسف، مشيرا إلى أن هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة والأمور لا تسير في المسار أو الاتجاه الذي تتمناه الكويت.



- في خضم منطقة مليئة بالتوترات



تعيش المنطقة على واقع توترات قوية، في ظل التصعيد الأمريكي تجاه إيران، وفرضها عقوبات اقتصادية هادفة لمنع هذه الأخيرة من بيع نفطها.



في المقابل، تدفع إيران ملايين الدولارات لجماعات مسلحة تعمل كوكلاء لها في المنطقة، بداية من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وسوريا والحشد الشعبي ي العراق.



وأعلنت واشنطن منذ أسابيع فرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط من إيران، موضحة أنها تستهدف بعقوباتها الوصول بتصدير النفط الإيراني إلى "صفر".



غير أن هذه الإجراءات تلتها بعض الأعمال التخريبية والهجمات التي يعتقد وقوف إيران ورائها، بداية من تخريب ناقلتي نفط سعوديتين في الإمارات قبالة إيران الأحد الماضي، قبل وقوع هجومين على منشأتي نفط سعوديتين باستخدام طائرتين بدون طيار.



كما سحبت الولايات المتحدة جزء من موظفيها الدبلوماسيين في العراق وإربيل خوفا من أعمال انتقامية يشنها الحشد الشعبي الشيعي الموالي لإيران ضد مواطنين أمريكيين.

