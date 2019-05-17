شركة أمريكية تدعم خطة لاستخدام كريسبر الجينية لعلاج أمراض القلب‎

تسعى شركة فيرف الأمريكية للتقنية الحيوية إلى الاستعانة بتقنية "كريسبر" الطبية للتعديل الجينى لوضع حد لأمراض القلب، وذلك بالتعاون مع إحدى كبرى شركات التقنيات الطبية في العالم لإنجاح هذا المشروع.



وكشفت شركة فيرف النقاب عن تمكنها من جمع نحو 58.5 مليون دولار، معظمها تم توفيرها من شركة "جى في"جوجل فينتشرز سابقا، الذراع المالية لشركة جوجل الأم.



وقالت "كريشنا يشوانت"، الشريك العام لشركة جي في في بيان صحفي "تمتلك شركة فيرف إمكانيات واسعة غير مسبوقة لمعالجة السبب الرئيسي للوفيات في العالم".



يأتي ذلك في الوقت الذي يدرك فيه العلماء أن الموروثات الجينية تلعب دورًا محوريًا في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب أو الذبحة القلبية .. إذ تتضمن خطة شركة فيرف استخدام تقنية كريسبر للتعديل الجينى بين البالغين ذوي الميول الوراثية المرتفعة للإصابة بأمراض القلب لتشكيل مورثات الأشخاص منخفضي خطر الإصابة.



وقال سيكر كاثيريزان المدير التنفيذي الجديد للشركة، "إن الالتزام الضعيف، والتكاليف والتأثيرات الجانبية والوصول المحدود، قللت هذه التحديات تأثير أدوية القلب الحالية مثل الستاتينات الخافضة للكوليستيرول".



وأضاف " سيساعد علاجنا في تغيير منظومة علاج أمراض القلب التي تحدثها الرعاية المزمنة وتناول الحبوب يوميًا أو الحقن الشهرية للوصول إلى مقاربة علاج المرة الواحدة".