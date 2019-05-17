التنمية المحلية: 10 ملايين جنيه لـ المساحة للحيز العمرانى بالمحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية انه تم اتاحة 10 ملايين جنيه للهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والعزب والكفور والنجوع فى المحافظات ، ليصل ماتم إتاحته حتى الان الى 210 ملايين جنيه لتثبيت علامات الحيز العمرانى فى المدن والعزب والكفور والنجوع .



واوضحت الوزارة انه تم الانتهاء من 116 مدينة من اجمالى 130 مدينة فى 23 محافظة منها 14 مدينة فى محافظة الدقهلية و12 فى محافظة البحيرة و11 فى كفر الشيخ و7 مدن فى كل محافظات دمياط والغربية وقنا مشيرًا إلى أهمية رفع نقاط الحيز العمرانى للمدن فى منع ظهور مناطق عشوائية جديدة والتغلب على المشكلات التى تقف عقبة فى طريق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمدن ، كما انها خطوة ضرورية قبل وضع المخططات العمرانية للمدن القائمة .



واشارت الى الانتهاء من مشروع الحيز العمراني لعدد 12 ألفًا و342 عزبة وكفر ونجع فى 15 محافظة منها 3605 نجع وكفر فى محافظة البحيرة و 1874 عزبة ونجع فى محافظة الشرقية و 1598 عزبة فى سوهاج و1221 عزبة ونجع فى محافظة الدقهلية مؤكدًا استمرار التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للانتهاء من باقى العزب والكفور والمدن على مستوى الجمهورية .



واضافت انه يجرى التوسع فى تحديث الأحوزة للعزب والنجوع والكفور بالمحافظات بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن وتوصيل جميع المرافق لها وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان واستيعاب الزيادة السكانية حتى 2030 واعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة فى المناطق ذات الموارد ذات الموارد والمعوقات الاقتصادية واضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية .

