ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التنمية المحلية: 10 ملايين جنيه لـ المساحة للحيز العمرانى بالمحافظات

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:09 م
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
ايمان البكش
أعلنت وزارة التنمية المحلية انه تم اتاحة 10 ملايين جنيه للهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والعزب والكفور والنجوع فى المحافظات ، ليصل ماتم إتاحته حتى الان الى 210 ملايين جنيه لتثبيت علامات الحيز العمرانى فى المدن والعزب والكفور والنجوع .

واوضحت الوزارة انه تم الانتهاء من 116 مدينة من اجمالى 130 مدينة فى 23 محافظة منها 14 مدينة فى محافظة الدقهلية و12 فى محافظة البحيرة و11 فى كفر الشيخ و7 مدن فى كل محافظات دمياط والغربية وقنا مشيرًا إلى أهمية رفع نقاط الحيز العمرانى للمدن فى منع ظهور مناطق عشوائية جديدة والتغلب على المشكلات التى تقف عقبة فى طريق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمدن ، كما انها خطوة ضرورية قبل وضع المخططات العمرانية للمدن القائمة .

واشارت الى الانتهاء من مشروع الحيز العمراني لعدد 12 ألفًا و342 عزبة وكفر ونجع فى 15 محافظة منها 3605 نجع وكفر فى محافظة البحيرة و 1874 عزبة ونجع فى محافظة الشرقية و 1598 عزبة فى سوهاج و1221 عزبة ونجع فى محافظة الدقهلية مؤكدًا استمرار التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للانتهاء من باقى العزب والكفور والمدن على مستوى الجمهورية .

واضافت انه يجرى التوسع فى تحديث الأحوزة للعزب والنجوع والكفور بالمحافظات بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن وتوصيل جميع المرافق لها وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان واستيعاب الزيادة السكانية حتى 2030 واعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة فى المناطق ذات الموارد ذات الموارد والمعوقات الاقتصادية واضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية .

ترشيحاتنا

في مشهد مهيب.. الآلاف يودعون شهيدة العلم الإندونيسية من الجامع الأزهر

عبر ماكينات نسخ الكروت والموبايل..البنوك التركية تسرق أموال المصريين

صديقة أحمد سعد الشقراء تشعل مواقع التواصل الاجتماعى

هناكل إيه على الفطار.. مندى وصينية بطاطس باللحمة المفرومة وشوربة قرع.. والحلو: كنافة بالشيكولاتة

تاني مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك عن فرجاني ساسي.. فيديو

صدمة .. مانشستر يونايتد يعرض نجمه للرحيل مجانا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور

هناكل إيه على الفطار.. مندى وصينية بطاطس باللحمة المفرومة وشوربة قرع.. والحلو: كنافة بالشيكولاتة

حاول تفادي شخص فقتل اثنين.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم 5 سيارات بالنزهة