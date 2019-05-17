الإكثار من السوائل أبرزها.. اتبعى هذه النصائح لبشرة صحية فى رمضان

تعانى بعض الفتيات من مشاكل عديدة بالبشرة خلال فترة الصيام، نظرا لعدم تناول كميات كبيرة من الماء، بالإضافة إلى ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة التى تدمر البشرة خلال هذا شهر رمضان.



وقدم الدكتور محسن النادى، استشاري الطب البديل، بعض النصائح المهمة التى تساعد كل فتاة فى الحفاظ على البشرة وحمايتها من أى مشاكل خلال شهر رمضان، ومن أبرز هذه النصائح.



-الإكثار من السوائل والعصائر الطازجة، ويعتبر العرقسوس من المشروبات المناسبة لزيادة كمية الماء في الجسم.



- يساعد الوضوء في الحفاظ على رطوبة البشرة.



-يفضل استعمال الكريمات المرطبة الليلية night creams قبل النوم لترطيب أكبر للبشرة.



-ممارسة المشي أو الرياضة الخفيفة 20 دقيقة يوميًا لتنشيط الحركة الدموية وزيادة الدم الواصل لخلايا الجسم، ومنها خلايا البشرة.



-تناول الفيتامينات الخاصة بالبشرة عند الشعور بالإرهاق الشديد، مثل فيتامين A, E, C والزنك.



-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وبالأخص من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساء، كما ينصح باستعمال واقي شمس حسب نوع البشرة بشرط عدم احتوائه على لون ( شفاف ) بقوة لا تقل عن ( SPF 25 )، ويمكن استعمال كريم الشمس في حالة النساء اللواتي يقفن قريبًا في الفرن لفترات طويلة، إذ تعمل الحرارة الخارجة من الفرن على زيادة تهيج الخلايًا الصبغية Melanocytes، وزيادة إفراز مادة الميلانين melanin التي تؤدي لاسمرار البشرة.



-ينصح بأن تحتوي مائدة الإفطار فى رمضان بالوجبات المكونة من الخضار أو السلطات، والإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات التي تحتاجها البشرة، والابتعاد عن المأكولات الدسمة أو ذات الدهنية العالية، واستبدالها بوجبات أقل دسامة.



-محاولة النوم باكرا والتقليل من السهر ومشاهدة التلفزيون للمحافظة على هدوء البشرة، والابتعاد عن الأشياء التي قد تسبب القلق، مثل شرب المنبهات كالشاي والقهوة قبل النوم أو النوم بعد مشاهدة التليفزيون مباشرة.