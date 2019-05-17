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أخبار العالم

محاصرة 17 شخصا في منجم للحديد شرقي الصين غمرته مياه الفيضان

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:12 ص
فيضان
فيضان
أ ش أ
أعلنت سلطات مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين اليوم /الجمعة/ محاصرة 17 شخصا بعدما غمرت مياه الفيضان منجما للحديد في المقاطعة.

وذكرت السلطات –في بيان اليوم- أن الحادث وقع فجر اليوم بالتوقيت المحلي في منجم "تسويهونغشان" للحديد في محافظة "شونكه" عندما كان 43 شخصا يعملون في المنجم.

وأضافت أن 26 شخصا خرجوا من المنجم، فيما لايزال 17 شخصا محاصرين، حيث حدد رجال الانقاذ موقع 12 منهم، كما أن محاولات الاتصال بالأشخاص الخمسة الآخرين مازالت مستمرة..ولا تزال أعمال الانقاذ جارية.

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