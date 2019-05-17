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أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:37 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرًا مُفصلًا عن العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.13 جنيه، وشراء 17.01 جنيه.
اليورو: بيع 19.30 جنيه، وشراء 19.18 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 22.32 جنيه، وشراء 22.18 جنيه.
الين اليابانى 100: بيع 15.62و شراء 15.53.
فرنك سويسري: 16.98 بيع و16.87 للشراء.

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