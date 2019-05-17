أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرًا مُفصلًا عن العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: بيع 17.13 جنيه، وشراء 17.01 جنيه.

اليورو: بيع 19.30 جنيه، وشراء 19.18 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 22.32 جنيه، وشراء 22.18 جنيه.

الين اليابانى 100: بيع 15.62و شراء 15.53.

فرنك سويسري: 16.98 بيع و16.87 للشراء.

