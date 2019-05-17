إطلاق سراح 4 محتجزين في ليبيا بجهود إماراتية وبتنسيق مع الجيش الليبي

أعلنت الإمارات إطلاق سراح 4 محتجزين مدنيين بعد احتجازهم منذ العام الماضي من قبل جماعات مسلحة غربي ليبيا، بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني الليبي، ونقلهم إلى أبوظبي، تمهيدًا لمغادرتهم إلى بلادهم.



وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الجمعة/ - "إن 3 محتجزين يحملون الجنسية الفلبينية ورابعا كوريا جنوبيا، تم احتجازهم - العام الماضي - على يد جماعات مسلحة أثناء عملهم كمهندسين مدنيين في محطة لتحلية المياه غرب ليبيا".



وأضاف البيان أنه تلبية لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولتا الفلبين وكوريا الجنوبية، قامت الإمارات بالتواصل مع الجيش الوطني الليبي، للعمل على إطلاق سراحهم وضمان أمنهم وسلامتهم.



وأشار إلى أنه نتيجة للتعاون والتنسيق المثمر مع الجيش الوطني الليبي - بقيادة المشير خليفة حفتر - تواصلت جهود البحث عن المحتجزين والعثور عليهم، حيث تمت استعادتهم سالمين، ويجري العمل على إعادتهم لبلادهم.



وأكد البيان أن إطلاق سراح المدنيين الأبرياء يوجه رسالة إيجابية ومهمة تجاه أولوية تعزيز الأمن والسلم في ليبيا، والحد من الممارسات الإجرامية التي تقوم بها الجماعات المسلحة والتي لا تتوانى عن احتجاز المدنيين دون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية، وبدون أدنى اكتراث بأن هؤلاء المدنيين يعملون لصالح مؤسسات تخدم ليبيا وشعبها.