كوبا: مستعدون للمشاركة في مبادرات تُعزز الحوار مع حكومة فنزويلا

أكد وزير الخارجية الكوبية برونو رودريجيز اليوم /الجمعة/ أنّ بلاده مستعدة للمشاركة في مبادرات تُعزّز الحوار مع حكومة فنزويلا، على أساس احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
وأعرب رودريجيز - خلال لقائه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في هافانا، وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - عن رفض هافانا استخدام أو التهديد باستخدام القوّة أو تطبيق عقوبات اقتصادية قسرية أحاديّة لها عواقب إنسانية .
وزادت الولايات المتحدة - خلال الأشهر الماضية - العقوبات المالية على مسؤولين في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأعرب رودريجيز - خلال لقائه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في هافانا، وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - عن رفض هافانا استخدام أو التهديد باستخدام القوّة أو تطبيق عقوبات اقتصادية قسرية أحاديّة لها عواقب إنسانية .
وزادت الولايات المتحدة - خلال الأشهر الماضية - العقوبات المالية على مسؤولين في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.