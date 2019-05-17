تخصيص 18.5 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية يتصدر عناوين صحف الجمعة 17-5-2019



الوفد

18.5 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية

القوات الجوية تطارد التكفيريين .. و القوات المشتركة تواصل تطهير سيناء

مقتل 47 تكفيريا وتدمير 29 مخبأ وملجأ واكتشاف و تفجير 385 عبوة ناسفة.



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا حول أهم ما نشر في صحف القاهرة اليوم الجمعة الموافق 17-5-2019، وذلك في الشأن المصري والعربي والعالمي.وجاءت عناوين الصحف على النحو التالي:الذهب يرتفع والدولار ينخفضالرقابة الإدارية تحقق 193 مليون جنيه عوائد للخزانة4 تذاكر لكل بطاقة فى قطارات العيدحقوقيون: الدوحة مولت الإرهابيين فى ليبيا بـ 750 مليون يوروتقارير أمريكية: ترامب يرفض الحرب مع إيران و الرياض: هجوم أرامكو يؤكد تنفيذ الحوثيين أجندة طهرانحنان مطاوع : وافقت على لمس أكتاف دون تفكير