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أخبار البلد

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:23 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأشارت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إلى أن رحلتي  الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة، 120 المتجهة إلى تبوك، ورحلتي الخطوط السعودية، 414 المتجهة إلى الرياض، 318 المتجهة إلى المدينة، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط المصرية العالمية 5340 المتجهة مدريد، قد تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

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