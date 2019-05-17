لن نتهاون في حقهم.. الطفولة والأمومة يتابع إجراءات وقف إعلانات رمضان المسيئة للطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، أن المجلس يتابع عن كثب البلاغات التى تقدم بها إلى المجلس الأعلى للإعلام، ومكتب النائب العام، والتى تتضمن سرعة التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل فى الأعمال والإعلانات الدرامية التى يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن المجلس لن يتهاون فى حق الطفل المصري.





وأشارت "العشماوي" إلى أن خط نجدة الطفل "16000" والصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما زالا يستقبلان شكاوى وبلاغات المواطنين عن بعض الإعلانات التي تسيئ للطفل وتنتهك حقوقه، ومنها إعلان لاحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الحروق، يتضمن مشهد لنشوب حريق في منزل وإصابة طفلة بحروق أدت الى وفاتها، مما جعل الأطفال يصابون بالخوف والذعر من هذه المشاهد، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يتضمن فى محتواه الإعلانى استغلال الطفلة بشكل مسيء كفكرة للدعاية ويضر بمشاعر المشاهدين ويؤثر على الحالة النفسية للأطفال.





وفى هذا الصدد، طالب عدد من الأمهات فى بلاغهم إلى المجلس بوقف الإعلان الذي يتضمن وفاة طفلة في يوم ميلادها نتيجة لنشوب حريق في منزلها، حيث أعربوا عن استيائهم لهذه الفكرة التي يروج لها الإعلان واستيائهم أيضا من استغلال الأطفال في إعلانات جمع التبرعات.





كما قالت إحدى الأمهات إن إعلان هذا المستشفى لا يعرف معنى الرحمة، مشيرة إلى أن هذه الفكرة ستؤذي مشاعر من لهم أقارب توفوا بنفس الطريقة، كما أوضحت أم أخرى أن هذا الإعلان لا يجوز مشاهدته كبار ولا صغار وهناك كثير من الطرق أرقى للتبرع، فيما قالت أخرى إن هذا الإعلان هو الأسوأ على الإطلاق.





ولفتت إحدى السيدات إلى أن الأطفال سيتذكرون أعياد ميلادهم بمشاهد الحريق، فهو إعلان مؤلم نفسيا وينشر الحزن والمشاعر السلبية للكبار والصغار.





وشددت "العشماوي" على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الإعلانات المسيئة للطفل، لوقف إذاعتها بما تضمنته من مشاهد خلقت حالة من الاستياء لدى أغلب الأطفال والكبار على حد سواء، وفقا لبلاغات المواطنين.

يذكر أن المجلس القومى للطفولة والامومة كان قد خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب النائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا الإعلان في ضوء ما ينطوي عليه من إساءة لكرامة وحقوق الأطفال، حيث انه مخالف للمادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف فضلا عما تتضمنه هذه المصنفات من تعريض الطفل للخطر، وفق حكم المادة (96) من ذات القانون.



