ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ضيعتي مجهودي.. رضوى الشربينى تهاجم دينا الشربيني لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
سمر سعد
هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني الفنانة دينا الشربينى بعد انتشار مشهد لـ"دينا" فى مسلسل "زى الشمس"، وهي تتوسل لخطيبها أحمد السعدني في المسلسل، وتطلب عفوه والعودة لبعضهما مجددا، بعدما علمت بخيانته مع شقيقتها.

وقالت رضوى في فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "هذا المشهد تمثيلي ولا يمكن أن يحدث في الحقيقة، لأنه ليس من الطبيعي أن تسامح المرأة شخصا قام بخيانتها خاصة وأنه مع شقيقتها".

وأضافت: "مينفعش يا دينا تضيعي مجهودي اللي عملته في سنتين ونص في مشهد واحد.. وأنا واثقة إنك هتجيبي حقك من السعدني في نهاية المسلسل.. ولو محصلش السعدني صديقي وأنا هتصرف".

https://www.instagram.com/tv/BxigN0jFpzZ/?utm_source=ig_web_copy_link

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على إنبي 2-0

ضيعتي مجهودي.. رضوى الشربينى تهاجم دينا الشربيني لهذا السبب.. فيديو

4 وصفات لعلاج تشقق الشفاه بالصيام..اختاري المناسب

فهيم عمر مدير إداري للفريق الأول بنادى الترسانة

الصحف الإماراتية.. إخواني يفضح التنظيم الإرهابي وينال عفوا رئاسيا.. اتهامات لحكومة الوفاق بنقل إرهابيين إلى ليبيا.. صواريخ إيران تواصل التوتر في الخليج.. والإمارات تتعاون مع حفتر في إطلاق سراح محتجزين

الدولار يواصل التراجع ..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول تفادي شخص فقتل اثنين.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم 5 سيارات بالنزهة

وفاة نجمة مصارعة WWE آشلي ماسارو والسبب مجهول.. صور

ياسمين عبد العزيز تتألق بإطلالة رمضانية فى جلسة تصوير جديدة.. صور