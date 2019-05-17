ضيعتي مجهودي.. رضوى الشربينى تهاجم دينا الشربيني لهذا السبب.. فيديو

هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني الفنانة دينا الشربينى بعد انتشار مشهد لـ"دينا" فى مسلسل "زى الشمس"، وهي تتوسل لخطيبها أحمد السعدني في المسلسل، وتطلب عفوه والعودة لبعضهما مجددا، بعدما علمت بخيانته مع شقيقتها.



وقالت رضوى في فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "هذا المشهد تمثيلي ولا يمكن أن يحدث في الحقيقة، لأنه ليس من الطبيعي أن تسامح المرأة شخصا قام بخيانتها خاصة وأنه مع شقيقتها".



وأضافت: "مينفعش يا دينا تضيعي مجهودي اللي عملته في سنتين ونص في مشهد واحد.. وأنا واثقة إنك هتجيبي حقك من السعدني في نهاية المسلسل.. ولو محصلش السعدني صديقي وأنا هتصرف".



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