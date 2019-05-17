بأحدث النظم.. العربية للتصنيع تبحث مع شركة إسبانية تصنيع التجهيزات الداخلية للقطارات‎

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال السكك الحديدية، مشيرا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية ,وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة .



جاء هذا خلال زيارة وفد من شركة كولووي Colway الإسبانية العالمية , لبحث التعاون والتصنيع المشترك للتجهيزات الداخلية للقطارات، وفقا لأحدث النظم الصناعية.



شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي والتدريب وتبادل الخبرات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع , خاصة في التجهيزات الداخلية للقطارات.



في هذا الصدد، أكد "التراس" علي دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة اسبانيا الصديقة، مُشددا علي مناخ الإستثمار الآمن الذي تشهده مصر الآن ,كان حافزا للهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة.



وأشار إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة النقل من خلال لجنة متابعة مشتركة لتعزيز التصنيع المحلي وتلبية إحتياجات السكك الحديدية ومتابعة أعمال التطوير والتحديث .



وأضاف" التراس" أننا بحثنا تطوير التجهيزات الداخلية للقطارات وفقا لإشتراطات الأمان والسلامة , مؤكدا علي أهمية عودة السكك الحديدية المصرية لريادتها بالمنطقة العربية والإفريقية .



من جانبهم, أعرب مسئولو شركة كولووي Colway الإسبانية عن تطلع بلادهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ,التي تمتلك مصنعا عريقا في مجال السكك الحديدية بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية مدربة علي مستوي عال من الكفاءة , مشيدين بخطة الهيئة لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية ومُشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المصري بالإضافة لدول المنطقة عربيا وإفريقيا .