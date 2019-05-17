محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من المساكن البديلة للعشوائيات

شدد أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر على جهاز التعمير بسرعة الانتهاء من البنية التحتية للمساكن البديلة للعشوائيات بمدن المحافظة، مؤكدا ضرورة الانتهاء من أعمال توصيل وتركيب كافة المرافق الخاصة بمشروعات تطوير العشوائيات والتي تواكب قرابة انتهاء أعمال الإنشاءات وتسليم كافة الوحدات (اسكان الروضة بالغردقة _ إسكان سفاجا _ إسكان القصير _ إسكان رأس غارب).



ونوه عبد الله إلى ضرورة استهداف المناطق العشوائية الأخرى والمنازل غير الآمنة، مؤكدا على رؤساء المدن واستشاري المحافظة صندوق تطوير العشوائيات ضرورة إجراء حصر دقيق للمستحقين ومنازل أهالينا غير الآمنة وغير اللائقة بجميع المدن وكافة المناطق بأراضي المحافظة حتى يتم إقامة منازل لائقة لهم والقضاء على العشوائيات.



ووجه المحافظ ، مسئولي مجالس المدن بالمحافظة بضرورة عمل بحث اجتماعي لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة ليتم استهدافهم خلال خطة تطوير العشوائيات.



وأوضح عبد الله أنه يجب تحديد الموقف الكامل لجميع المستحقين عن طريق معرفة كافة أولويات الدعم الذي تم أخذها من الدولة من مساكن أو أراض لهم حتى يتم تحديد المعاملة المالية المناسبة لهم ، مشيرا إلى أنه يجب توصيف كل حالة من حالات المستحقين وعرضها على اللجنة التي ينطبق عليها الشروط والضوابط من عدمه.



كما أكد المحافظ أهمية إنشاء الوحدات البديلة للعشوائيات بمدينتي حلايب وشلاتين على الطراز المعماري الذي يتناسب مع الطبيعة بهذه المدن وذلك للحفاظ على المحميات الطبيعية والحياة البدوية .