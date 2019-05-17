جمال السعيد: اعتماد كلية الآداب إضافة جديدة إلى رصيد جامعة بنها

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن حصول كلية الآداب على الإعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد إضافة جديدة تضاف إلى رصيد جامعة بنها.



وقال السعيد، إن الجامعة تشهد حاليا طفرة كبيرة في الإعتماد والجودة مشيرا الى أننا نحرص دائما على استكمال نظم الجودة واعتماد الكليات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، حيث تم اعتماد 7 كليات بالجامعة كما يجرى الإعداد فى الفترة القادمة لتقدم المزيد من الكليات للإعتماد.



وأعرب السعيد، عن سعادته البالغة لاعتماد كلية جديدة من كليات جامعة بنها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد والوصول إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي بكليات الجامعة.



وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة عبير الرباط عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والخريجين، على جهدهم المبذول بالكلية



كما وجه " السعيد " الشكر لخبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة الذين قدموا الدعم الفني للكلية خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أن اعتماد كلية الآداب



من جهتها قالت الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، أن الاعتماد جاء نتيجة مجهودات شاقة وأعمال متميزة أنجزتها الكلية خلال السنوات الماضية ؛ حيث تم تطوير لوائح الأقسام العلمية وافتتاح قسمين جديدين للغة الصينية واللغة اليابانية وتحقيق إنجازات متميزة في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع .



وأشادت بدعم إدارة جامعة بنها للكلية موجهة الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب واعضاء خبراء مركز الجودة بالجامعة على دورهم ودعمهم للكلية



يذكر أن كلية الآداب جامعة بنها هى سابع كلية بالجامعة تحصل على الاعتماد الأكاديمى بعد كليات الطب البيطري والتمريض والزراعة وهندسة شبرا والطب البشري والعلوم.

