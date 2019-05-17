قبل لقاء الإسماعيلي ..أحمد الشيخ يخضع لفحص طبي بالنادي الأهلي

يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء غدٍ السبت؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري العام.



وكان الشيخ قد اشتكى من إصابة في الظهر أبعدته عن المشاركة الجماعية، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موقف اللاعب من العودة وفرص مشاركته في التدريبات ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.



وحصل الشيخ على راحة إضافية بالتنسيق مع الجهاز الطبي ولم يشارك في مران الغائبين عن مباراة انبي الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش، على أن يتحدد موقفه غدا .