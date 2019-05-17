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التنمية المحلية: بدء الاختبارات للمتقدمين لوظائف القيادات الأحد المقبل

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:38 ص
وظائف
وظائف
ايمان البكش
كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية عن بدء الاختبارات الخاصة بالمتقدمين لمسابقة قيادات وزارة التنمية المحلية، الأحد والاثنين المقبل حيث يجرى الاختبار للمتقدمين على يومين.

واوضحت المصادر لـ"صدى البلد"، أنه سيتم يوم الاحد المقبل اجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة كرئيس قطاع أو الدرجة العليا كرئيس إدارة مركزية.

كما سيجرى الاختبار يوم الاثنين المقبل للمتقدمين لشغل وظيفة من درجة مدير عام.

وأكدت المصادر أنه تقدم للوظائف نحو 450 شخصا، للفوز بـ 69 وظيفة شاغرة في وزارة التنمية المحلية.

ونوهت المصادر إلى أن طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة انتهت في 26 مارس الماضى.

ويتم التنافس على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام بديوان عام الوزارة.

ويأتى الإعلان عن هذه الوظائف في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في انحاء مصر، مؤكدًا أن اختيار القيادات سيتم من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

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