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برلمان

برلماني يتوقع هبوط الدولار لـ 16 جنيها

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:36 ص
الدولار
الدولار
أمينة الدسوقى
قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا كبيرا للدولار أمام الجنيه، مؤكدا أنه سيصل إلى 16 جنيها.

وتابع الفقى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هبوط الدولار أمام الجنيه جاء نتيجة عدة اسباب أهمها التنمية ونجاح السياسة النقدية، وزيادة الاستثمار، لافتا إلى أن تلك العوامل تساهم فى تقوية الجنيه المصري.

وكان البنك المركزي المصري،قد كشف عن تسجيل الدولار أقل مستوى أمام الجنيه منذ مطلع شهر مارس 2017، ليتراجع دون 17 جنيها أمام الجنيه، كما أوضح البنك أن خسائر الدولار تجاوزت 86 قرشا منذ مطلع العام الجاري.

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