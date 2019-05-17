تراجع سعر الدولار واقتلاع الجيش لجذور الإرهاب واختبار التابلت تتصدر عناوين صحف اليوم الجمعة

-الأهرام "قوات الجيش والشرطة تواصل اقتلاع جذور الإرهاب"

-الأخبار" الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيهًا لأول مرة منذ عامين"

-المصرى اليوم "تشغيل 116 قطارًا إضافيًا و490 عربة خلال إجازة عيد الفطر"

-الوطن "تقنية جديدة فى «اختبار التابلت»: رسائل تحذيرية بالوقت المتبقى.. وإغلاق الامتحان بعد انتهاء «زمن الإجابة»"



عنونت صحف اليوم الجمعة صفحاتها بأهم الموضوعات التى تشغل المواطن المصرى، ففى جريدة الأهرام جاء المانشيت الأساسى لها "قوات الجيش والشرطة تواصل اقتلاع جذور الإرهاب..مقتل 47 تكفيريا وتدمير 385 عبوة ناسفة وإحباط محاولة للهجرة غير المشروعة".



وفى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، فى بيان لها أمس،عن تحقيق نجاحات فى عدة اتجاهات خلال الفترة الماضية، حيث قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير97 عربة دفع رباعى ، 4 منها على الاتجاه الشمالى الشرقي ، و 54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي ، و 39 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى .





وفى جريدة الأخبار كان العنوان الأساسي لها "الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيهًا لأول مرة منذ عامين"..مصرفيون: آليات السياسة النقدية ونجاح الإصلاح الاقتصادي..أهم الأسباب.



وتوقع مصرفيون استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ يؤتي ثماره مع تدفق العملة الأجنبية علي البنوك وتحرير سعر الصرف الذي بدأه طارق عامر محافظ البنك المركزي.



ولأول مرة منذ نحو عامين يتراجع الدولار إلى أقل من 17 جنيها ليسجل 16.99 جنيه لسعر الشراء و17.09 جنيه لسعر البيع ليفقد الدولار نحو 87 قرشا منذ بداية العام الحالي.



وأشار هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلي أن هذا التراجع يعود إلي عودة المستثمرين الأجانب بقوة للسوق المصري مع إعادة توزيع محافظهم المالية بعد جني أرباح العام السابق وتعويض خسائرهم من الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا والأرجنتين.



وأضاف أن ثقة المستثمرين في آليات السياحة النقدية واستقرار السوق المصري يعكسان تفوق الجنيه وتراجع الدولار علاوة علي تحسن تصنيف مصر الائتماني من جانب مؤسسات التصنيف العالمية كشهادة مهمة لمصر.

وأكد عكاشة أن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه نتيجة طبيعية لنجاح سياسات تحرير سعر الصرف التي تركت آليات العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي.



وأبرزت جريدة المصرى اليوم فى عنوانها قضية المواصلات فى العيد فكان عنوانها "وزير النقل: تشغيل 116 قطارًا إضافيًا و490 عربة خلال إجازة عيد الفطر".



وأعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر، بدءًا من يوم ٢٨ مايو الحالي إلى يوم 10 يونيو المقبل، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك.



وقال الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إنه ستتم إضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعي، مؤكدًا أن إجمالي التشغيل الإضافي، المقرر من القطارات والعربات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، يتضمن تشغيل ١١٦ قطارًا إضافيًا، بالإضافة إلى ٤٩٠ عربة علاوة، بإجمالي حوالي 139 ألف مقعد إضافي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.





وفى جريدة الوطن كان العنوان الأساسى لها "تقنية جديدة فى «اختبار التابلت»: رسائل تحذيرية بالوقت المتبقى.. وإغلاق الامتحان بعد انتهاء «زمن الإجابة»"



والتفاصيل ..«باقٍ من وقت الامتحان 10 دقائق»، «باقٍ دقيقتان فقط»، رسالتان تحذيريتان ضمن رسائل إلكترونية ستتضمنها امتحانات الصف الأول الثانوى التى ستنطلق بعد غد الأحد، وفقًا لما أكده المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والذى أعلن عن توفير تقنية لتعريف طلاب الفصل الأول الثانوى خلال «امتحانات التابلت»، بالوقت المتبقى لإنهاء الامتحان، بإرسال رسالتين، الأولى قبل انتهاء الامتحان بـ10 دقائق، والثانية قبل انتهائه بدقيقتين، مع قفل الامتحان تلقائيًا بمجرد انتهاء الزمن المحدد للإجابة عنه.



وفى تقرير معلوماتى «إنفوجراف»، أصدره المركز صباح أمس، أكد أنه يجب على الطالب إحضار القلم الإلكترونى الخاص بالتابلت، وأنه عقب انتهاء إجابة الطالب لـ«الامتحان»، ستظهر شاشة توضح الأسئلة التى تم حلها، والأخرى التى لم يُجِب عليها، ليتمكن الطالب من الرجوع لأى سؤال لمراجعة إجابته، ثم الضغط على أيقونة «إنهاء»، وفى تلك الحالة لن يتم الرجوع للامتحان مرة أخرى. طريقة الدخول على الامتحان نفسه، أوضحها «إعلامى الوزراء»، بأن الطالب سيبدأ الامتحان بالضغط على أيقونة «الامتحان»، ثم يكتب «اسم المستخدم»، و«كلمة السر»، وبعد ذلك يتسلم كود الامتحان من المراقب ليدخله، مؤكدًا أن الامتحانات ستكون بنظام «أوبن بوك»، وفى أسئلة منهج الفصل الدراسى الثانى للفترة من فبراير حتى 19 مايو.



