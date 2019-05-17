ألقوا بالجثة فى صندوق قمامة..عصابة تقتل فتاة وتسرق جنينها بأمريكا..صور + 18

اختطفت عصابة مكونة من ثلاث أشخاص و تتزعمها سيدة، شابة حامل بعد استدراجها إلى منزلهم ، ليقدموا على قتلها و انتزاع جنينها من رحمها للمتاجرة به.



واتهمت الشرطة الأمريكية يوم الخميس الماضي، كلا من كلاريسا فيجيروا ، 46 عاما و ديزيريه فيجروا 24 عاما وبيوتر بوباك 40 عاما بقتل الشابة مارلين أوتشوا يوريوستوي 19 عاما وسرقة مولدها من رحمها، الشهر الماضي في ولاية شيكاغو، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.



وقالت الشرطة ان أحد المشتبه بهم اقدم على إخفاء جثة القتيلة في صندوق قمامة ، لعدم الكشف عن ملابسات جريمتهم البشعة.



وأوضحت شرطة الولاية الامريكية، أن المتهمين استدرجوا الضحية الشابة التي كانت حامل في شهرها التاسع، إلى منزلهم بغرض منحها ملابس اطفال بالمجان، ليقوم المتهمين بعد ذلك بخنق الشابة حتى الموت بكبل كهربائي ، وسرقت طفلها من رحمها.



وأفادت الشرطة أن السيدة المتهمة اتصلت بالشرطة في 23 أبريل الماضي، مدعية بأنها ولدت للتو و أن طفلها لم يكن يتنفس ، لكن اختبار الحمض النووي أثبت أن الطفل كان في الواقع ابن المراهق المقتولة، حيث عثرت الشرطة على جثة الضحية و بجوارها الكبل الذي خنقت به، في صندوق قمامة في الفناء الخلفي لمنزل المشتبه بهم يوم الأربعاء.



وكشفت الصحيفة ان العصابة استغلت الطفل الرضيع في جمع التبرعات عبر الانترنت، بادعائهم سوء حالته الصحية، بعد سرقته من رحم امه.



فيما يكافح الطفل من أجل حياته بعد نقله إلى المستشفى، في ظل حضانة والدة زوج الضحية المقتولة.