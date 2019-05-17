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رياضة

صحف ألمانيا تركز على وضع المدرب كوفاتش في بايرن ميونخ

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:23 م
صدى البلد
أ ش أ
ركزت الصحف الألمانية الصادرة، اليوم الجمعة، على الأجواء المحبطة السائدة في فريق بايرن ميونخ، والضغوط التي يتعرض لها الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق مع قرب نهاية الموسم، رغم اقترابه من حسم اللقب في الأسبوع الأخير من (البوندسليجا).

ونوهت صحيفة (بيلد) في عنوانها "خطاب الإحباط من كوفاتش"، في إشارة لتصريحات المدرب الكرواتي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، والتي ظهر خلالها محبطًا من موقف إدارة النادي، وعدم حصوله على الثقة اللازمة.

وذكرت صحيفة (فاز) في عنوانها الرئيسي "كوفاتش يطالب بمزيد من الإنسانية"، حيث أكدت أن مدرب البايرن لا يزال تحت الضغط، قبل جولة واحدة على نهاية (البوندسليجا).

أخيرا، ألقت صحيفة (أبيندتسياتونج) الضوء على نهاية ثنائية "روبيري"، التي شكلها آريين روبن وفرانك ريبيري مع الفريق البافاري على مدار 10 سنوات، وذلك مع قرب رحيلهما بنهاية الموسم الحالي.

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