الأشخاص المقبلون على الحياة.. يمكنهم بسهولة اتخاذ خيارات صحية

أفادت دراسة حديثة بأن الأشخاص الذين لديهم دافع قوي للحياة قد يجدون الكثير من الدوافع للتغيير إلى السلوك الصحي، مقارنة بالذين لديهم شعور أضعف بالهدف.



وأرجعت الدراسة ، التي نشرت في دورية "علم نفس الصحة" لأنهم يواجهون صراعًا أقل حسمًا أثناء النظر في المشورة الصحية.



قالت الدكتورة "يونا كانج"، أستاذ التغذية في جامعة "واشنطن" إن القرارات الصحية حتى تلك البسيطة مثل الاختيار بين المصعد والسلالم - تنطوي على قدر من الصراع الحاسم.. ولكن ماذا لو كان بعض الأشخاص يعانون من نزاع أقل من الآخرين عند النظر في هذه الخيارات ، ربما لأن لديهم غرضًا توجيهيًا أقوى يساعد على حل النزاعات.



وقالت "إميلى فالك"، مدير مختبر الاتصالات العصبية في واشنطن: "نجري الدراسات على حد سواء لفهم كيف يمكن للأنواع المختلفة من الرسائل الصحية أن تساعد في تغيير سلوكيات الناس ولماذا قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة من الآخرين. هذه الدراسة تقوم بعمل رائع، حيث بدأت في فك الأسباب التي تجعل الأشخاص الذين لديهم شعور أعلى بالهدف في الحياة .. مضيفة "قد تكون أكثر قدرة على الاستفادة من هذه الرسائل عندما تواجهها".