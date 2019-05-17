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مرأة

بفستان برتقالى.. هند صبرى تخطف الأنظار على انستجرام

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:29 م
هند صبرى
هند صبرى
هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية هند صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها.

وخطفت هند الأنظار بفستان برتقالى طويل ذا أكمام مكشوفة، وأتسم الفستان بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وحمل التصميم توقيع Harem، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الجولد المتناسقة مع لون فستانها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت الفنانة التونسية على مكياج رائع كشف عن جمال ملامحها، وبدت بتسريحة شعر بسيطة.


بفستان برتقالى.. هند صبرى تخطف الأنظار على انستجرام
بفستان برتقالى.. هند صبرى تخطف الأنظار على انستجرام
بفستان برتقالى.. هند صبرى تخطف الأنظار على انستجرام

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