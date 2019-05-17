بعد تورط أردوغان فى قطع لسانه وتشويه جثته.. تفاصيل جديدة لمقتل فلسطيني في سجون تركيا

كشفت عائلة الفلسطيني زكي مبارك الذي قتل فى سجون تركيا عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجلهم الذي تورط أردوغان فى قطع لسانه وتشويه جسده.



وقالت عائلة الفلسطيني زكي مبارك، إن السلطات التركية اتهمت نجلهم بالتجسس لصالح الإمارات، وعثر عليه مشنوقًا في سجن تركي، مؤكدين إن جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية بسبب التعذيب.



وقال زين الدين مبارك أبو سبيتان شقيق زكي مبارك، الذي توفي قبل 3 أسابيع في سجن بتركيا، لوكالة فرانس برس "عندما تسلمنا جثة زكي الأسبوع الماضي نقلناها إلى مصر، ووجدنا عليها آثار التعذيب البشع".



وأضاف أنه وجدناه مقطوع اللسان ولا توجد أعضاء داخلية في جسده، وتابع: "طالبنا السلطات المصرية بفحص الحمض النووي، وتشريح جديد للجثة التي تبدو عليها بشكل واضح آثار التعذيب، وكدمات في الرأس وكسور في القدمين واليدين".



وقال: "للأسف تسلمنا الجثمان في تابوت مغلق وكان متعفنًا"، موضحًا أن "الجثمان موجود منذ الإثنين في مستشفى فلسطين في القاهرة، وسنقوم بنقله إلى غزة لدفنه".



وأضاف: "نحمل السلطات التركية مسؤولية اغتيال زكي، وننفي كل التهم التي تعرض إليها ظلمًا واعتبر أن هذه جريمة ونطالب بلجنة تحقيق دولية محايدة لكشف جريمة الاغتيال، ومحاولة السلطات التركية طمس الحقائق وإخفائها".



ويشتبه المحققون الأتراك بأن زكي مبارك الذي أوقف في إسطنبول مع شخص آخر، في إبريل الماضي، كان يقوم بتجسس سياسي وعسكري وتجسس دولي.



وكانت النيابة العامة في إسطنبول ذكرت أنه عثر على المشتبه به الذي كان قد أوقف مع شخص آخر، الأحد، مشنوقًا أمام باب الحمام في زنزانته الانفرادية في سجن سيليفري قرب إسطنبول.