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طريقة عمل شوربة مينستروني للشيف شربيني

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:38 م
شوربة مينستروني
شوربة مينستروني
اسماء محمد
نقدم لك طريقة تحضير شوربة مينستورنى بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير شوربة مينسترونى:
كوسه
بصل
ثوم
بطاطس
جزر
كرفس
فاصوليا بيضاء
ريحان
فلفل ألوان
طماطم
صلصة طماطم
مرقة
مكرونة
جبنة بارميزان زعتر زيت
ملح - فلفل

طريقة تحضير شوربة مينستورنى:
* قطعي البصل قطع صغيرة وضعيها في حلة بها زيت على النار ثم اضيفي الخضروات بعد تقطعيها قطع صغيرة
* اضيفي الملح والفلفل والزعتر ثم المرقة واتركيها لتغلي
* اضيفي الطماطم وملعقة صلصة واتركيها تغلي مرة أخرى

* اخيرا اضيفي الاسباجيتي بعد تكسيرها واتركيها 10 دقائق ثم ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة

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