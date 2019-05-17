طريقة عمل شوربة مينستروني للشيف شربيني

نقدم لك طريقة تحضير شوربة مينستورنى بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير شوربة مينسترونى:

كوسه

بصل

ثوم

بطاطس

جزر

كرفس

فاصوليا بيضاء

ريحان

فلفل ألوان

طماطم

صلصة طماطم

مرقة

مكرونة

جبنة بارميزان زعتر زيت

ملح - فلفل



طريقة تحضير شوربة مينستورنى:

* قطعي البصل قطع صغيرة وضعيها في حلة بها زيت على النار ثم اضيفي الخضروات بعد تقطعيها قطع صغيرة

* اضيفي الملح والفلفل والزعتر ثم المرقة واتركيها لتغلي

* اضيفي الطماطم وملعقة صلصة واتركيها تغلي مرة أخرى



* اخيرا اضيفي الاسباجيتي بعد تكسيرها واتركيها 10 دقائق ثم ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة

