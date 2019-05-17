طريقة عمل شوربة مينستروني للشيف شربيني

نقدم لك طريقة تحضير شوربة مينستورنى بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير شوربة مينسترونى:
كوسه
بصل
ثوم
بطاطس
جزر
كرفس
فاصوليا بيضاء
ريحان
فلفل ألوان
طماطم
صلصة طماطم
مرقة
مكرونة
جبنة بارميزان زعتر زيت
ملح - فلفل
طريقة تحضير شوربة مينستورنى:
* قطعي البصل قطع صغيرة وضعيها في حلة بها زيت على النار ثم اضيفي الخضروات بعد تقطعيها قطع صغيرة
* اضيفي الملح والفلفل والزعتر ثم المرقة واتركيها لتغلي
* اضيفي الطماطم وملعقة صلصة واتركيها تغلي مرة أخرى
* اخيرا اضيفي الاسباجيتي بعد تكسيرها واتركيها 10 دقائق ثم ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة
مقادير شوربة مينسترونى:
كوسه
بصل
ثوم
بطاطس
جزر
كرفس
فاصوليا بيضاء
ريحان
فلفل ألوان
طماطم
صلصة طماطم
مرقة
مكرونة
جبنة بارميزان زعتر زيت
ملح - فلفل
طريقة تحضير شوربة مينستورنى:
* قطعي البصل قطع صغيرة وضعيها في حلة بها زيت على النار ثم اضيفي الخضروات بعد تقطعيها قطع صغيرة
* اضيفي الملح والفلفل والزعتر ثم المرقة واتركيها لتغلي
* اضيفي الطماطم وملعقة صلصة واتركيها تغلي مرة أخرى
* اخيرا اضيفي الاسباجيتي بعد تكسيرها واتركيها 10 دقائق ثم ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة