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على قد الإيد .. طريقة عمل بلح الشام

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:35 م
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد عبر قناة سى بى سى سفرة.
مقادير بلح الشام:
كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب ماء
ربع كوب زيت
3 بيضات 
رشة ملح
رشة سكر
فانيليا
زيت
شربات

طريقة عمل بلح الشام :
* يخلط الماء والزيت على النار ثم يضاف رشة ملح ورشة سكر
* يضاف الدقيق عند الغليان ويقلب الخليط حتى تصبح العجينة لونها أصفر
* توضع فى العجان وتقلب ثم يضاف البيض تدريجيا وتضاف الفانيليا
* يقلب الخليط ويوضع فى كيس حلوانى ثم يقطع ويوضع فى زيت بارد على النار
* يترك حتى يحمر لونه وينضج ويوضع فى الشربات ويصفى ويقدم

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