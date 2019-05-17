حزب المحافظين بالفيوم ينظم مسابقة فى حفظ للقرآن الكريم

ينطم حزب المحافظين برعاية حسام راغب الأمين العام للحزب، بالفيوم، مسابقه فى حفظ للقرأن الكريم بإشراف الشيخ مصطفى شعبان الامين المساعد للجنه المواطنة، بمقر الحزب الكائن بوسط البلد ميدان السواقى الدور الثالث بجوار محلات اوزى وجوائز نقديه وعينيه لحافظى القرآن كاملا ونصف وربع القرآن الكريم.



الجائزة الاولى لحافظى القرآن كاملا مبلغ 3000 جنيه ومصحف كبير، الجائزة الثانيه 1500 جنيه لحافظى نصف القرآن ومصحف، والجائزة الثالثه لحافظى ربع القرآن مبلغ 1000 جنيه ومصحف.



لا يشترط السن، والاسبقيه بالحجز والاختبار يوم الخميس 5/30 الموافق 25 من شهر رمضان الساعه 9,30 مساءا بمقر الحزب.