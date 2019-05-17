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أخبار البلد

اختتام الدورة التثقيفية حول تطور قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في المنطقة

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:29 م
صدى البلد
أمل مجدي
اختتمت منظمة المرأة العربية، اليوم، الدورة التثقيفية حول "تطور قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في المنطقة العربية ودور منظمة المرأة العربية" بعرض قدمته أمل منيب، من إدارة التخطيط والبرامج عن برامج عمل المنظمة الحالية لأجندة عمل 2019 حيث شرحت مكونات الأجندة وفلسفتها القائمة على أن المنظمة هي بيت المعرفة وبيت الخبرة والمنصة لعرض صوت المرأة العربية في جميع المحافل الإقليمية والدولية .

كما شرحت أهم برامج العمل من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرنامج المرأة والأمن والسلام، حماية المرأة من العنف، برنامج التربية من أجل المستقبل المعني بالأطفال والناشئة، وبناء قواعد البيانات وغيرها من البرامج.

تتضمنت الجلسة الثانية ورشة تدريبية للمشاركات حيث انقسمت المشاركات إلى ثلاثة فرق قمن بالنقاش فيما بينهن للإجابة على سؤالين هما: ما هي أهم القضايا ذات الأولوية للمرأة العربية ومادور العمل العربي المشترك في ايجاد حل لهذه القضايا؟ والسؤال الثاني هل ترى ضرورة لوجود وزارة للمرأة؟ ثم تم عرض مخرجات أعمال كل فريق لتبادل الأفكار والنقاش.

وفي ختام الدورة التثقيفية قدمت الدكتورة فاديا كلمة ختامية ثم قامت بتوزيع شهادات على المشاركات.

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