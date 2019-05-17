ترامب يحقق إيرادات تقدر بـ 434 مليون دولار خلال عام 2018

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيرادات تقدر بـ 434 مليون دولار خلال عام 2018 وفقا للبيانات المالية السنوية التي أعلنها البيت الأبيض.

وتضمنت هذه الإيرادات 8ر40 مليون دولار من فندق ترامب الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن والقريب من البيت الأبيض ، كما حقق منتجع " مار ـ إيه ـ لا جو " بولاية فلوريدا والمملوك للرئيس الأمريكي ما قيمته 7ر22 مليون دولار ، بانخفاض طفيف عن عام 2017 حين حقق 1ر25 مليون دولار.



وبصورة عامة ، فقد انخفضت إيرادات ترامب عن العام السابق حين حقق 450 مليون دولار ، كما تضمنت البيانات أن ترامب عليه مديونية لا تقل عن 315 مليون دولار ، لكن البيانات لم تكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي.



ومنذ توليه السلطة ، خالف ترامب السوابق الرئاسية من خلال الإبقاء على مصالحه بمؤسسته الخاصة ، والتي يدير شؤونها نجلاه دونالد ترامب الأصغر وإيريك ، كما أن الرئيس ترامب هو أول رئيس لا يكشف عن إقراراته الضريبية الشخصية ، وإن كان يقدم بياناته المالية كل عام إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية.



يذكر أنه من المقرر انتهاء المهلة المحددة اليوم (الجمعة) لرد إدارة ترامب بشأن الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي عن ست سنوات مضت بناء على استدعاء الديمقراطيين أصحاب الأغلبية بمجلس النواب بالكونجرس.