بيسكوف: لا خطط حاليا لعقد قمة للدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم (الجمعة)، أنه لا توجد خطط لعقد قمة ثلاثية بين قادة روسيا وتركيا وإيران حول سوريا.



وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال بشأن موعد عقد القمة الثلاثية القادمة حول سوريا: "لا، لا توجد حتى الآن أي خطط محددة بعد" -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وعقدت القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، والإيراني، حسن روحاني، في شهر فبراير الماضي في مدينة سوتشي، ويعد هذا اللقاء الرابع لزعماء الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية.



وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا ( تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي سبتمبر عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.