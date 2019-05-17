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حوادث

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ 4 أشخاص من الموت حرقا بالظاهر

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:44 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى
أنقذت العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء أسامة فاروق المدير العام 4 أشخاص من أسرة واحدة من الموت حرقا إثر احتراق منزلهم بحي الظاهر.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل التهم شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بحي الظاهر على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي.

وتبين تواجد 4 أشخاص من أسرة واحدة محتجزين داخل الشقة وقد أصيبوا باختناقات نتيجة للدخان الكثيف ، إلا أن القوات نجحت فى استخراجهم وتم إسعافهم، فيما نجحت القوات أيضا فى محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقى العقار.

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