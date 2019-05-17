200 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.



وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى أن حوالي 200 الف مصل ادوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



وأضاف الشيخ أن جموع المصلين من مدن الضفة والداخل الفلسطيني والقدس توافدوا الى الاقصى منذ ساعات الفجر الأولى، وأدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى.



وعمل موظفو الأوقاف الإسلامية ولجان النظام والكشافة والطواقم الطبية على خدمة المصلين الصائمين الذين توافدوا الى الاقصى، حيث تخصيص أماكن لصلاة الرجال والنساء وتخصيص الممرات في كافة ساحات الاقصى وعلى أبوابه.



واكتظت المنطقة الشجرية والمظلات بالآلاف المصلين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما قام متطوعون برش المياه على المصلين في الاقصى.



خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ اسماعيل نواهضة حيا جموع المصلين الذين توافدوا الى الاقصى في هذا الشهر الفضيل، وتحملوا مشاق السفر على الحواجز لنيل اجر الصلاة والصيام.



وأضاف ان هذه الاعداد في الاقصى هي رسالة لكل العالم وكل من يقول ان الاقصى ليس للمسلمين، ورسالة صادقة وصريحة الى كل من يحاول المساس بقدسية واسلامية مسرى الرسول.



وشدد على اهمية التوافد الى الاقصى في شهر رمضان وطوال العام.



وتحدث الشيخ عن ذكرى النكبة حيث تحتفل إسرائيل بقيامها على حساب قضيتنا وارضنا وحقنا.