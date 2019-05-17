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فن

الفيلم الجزائرى بابيشا فى عرض أول بمهرجان كان

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:43 م
صدى البلد
محمد نبيل
يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي فى دورته الـ72 الفيلم الجزائرى بابيشا، وذلك في مسابقة نظرة ما.

"بابيشا" للمخرجة منية مدور، تدور أحداثه في الجزائر في حقبة التسعينيات، حول فتاة جامعية تحب الحرية تدعى "نجمة" تحلم بأن تصبح مصممة أزياء لتبيع إبداعاتها لفتيات الجزائر، وبموازاة تلك القصة.

يعرض الفيلم تدهور الوضع السياسي في الجزائر خلال تلك الحقبة، وتردي المناخ الاجتماعي الذي أصبح محافظًا متطرفًا، الأمر الذي انعكس على مشاعر وسلوك الفتاة الرافضة للقمع، وتحاول اتخاذ موقف قوي وتوصل صوتها عبر مؤسسة لتنظيم عروض الأزياء.

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