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ديني

أسامة الأزهري: نصر 10 رمضان كان ثمرة لاحتشاد المصريين في ظهر جيشهم

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:39 م
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية
أمل فوزي
قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وإمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي، إن نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر كان نتيجة ملحمة رائعة من الإيمان بقضية الوطن.

وأوضح «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، وموضوعها « رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات»، أن نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر كان نتيجة الإيمان بالوطن وافتدائه بالروح والنفس والغالي والنفيس، مشيرًا إلى أنه كذلك كان ثمرة لاحتشاد المصريين جميعًا وصبرهم وتعبهم وبذلهم وتنسيقهم واحتشادهم في ظهر جيشهم الباسل.

حضر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بمسجد المشير طنطاوي، بالقاهرة الجديدة.

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